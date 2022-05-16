Пациентов шести военных госпиталей наградили за подвиги в ходе спецоперации на Украине

Отличившимся в спецоперации на Украине военным вручили госнаграды. Ордена и медали получили пациенты шести военных госпиталей. Первый замначальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров поздравил проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщила телеканал «Звезда».

«Вы с честью выполняете свой воинский долг, верны военной присяге. Ваше мужество, героизм, самоотверженность не остаются без внимания», — сказал он.

Юрий Бобров наградил их медалями «За Отвагу» и «Суворова». В общей сложности Указом Президента РФ было вручено 28 орденов и медалей.

Тем временем командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил госнаграды более 20 солдатам, сержантам и офицерам — летчикам армейской авиации, бойцам спецназа, артиллеристам-реактивщикам, военнослужащим тыловых подразделений и военным медикам. Они были удостоены Орденов Мужества, медалей Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалей Суворова, Жукова, Нестерова, «За отвагу» и Луки Крымского, сообщило Минобороны РФ.

«Вы сейчас имеете громаднейшей опыт. Я прошу вас передать свой опыт и везде поддержать тех, кто выполняет с вами плечом к плечу задачи», — сказал он.

Александр Журавлев поблагодарил военных за службу и напомнил, что они борются за искоренение национализма во всех его проявлениях. Он пожелал раненым здоровья и успешного возвращения с победой домой.