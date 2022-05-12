СМИ: СБУ готовит провокацию в Днепропетровске с телами умерших пациентов больницы

Украинские спецслужбы подготовили проведение очередной провокации для дискредитации российских военных. Как сообщил RT со ссылкой на источник, в Днепропетровске собирают тела умерших в больницах женщин и детей, чтобы представить их жертвами авианалета.

Собеседник издания уточнил, что соответствующий приказ СБУ получили руководители всех медицинских учреждений города. Тела собирают в больнице имени Мечникова, после чего их намерены доставить на один из социальных объектов города для последующей имитации удара российской авиации. Кадры с «погибшими» должны появиться в зарубежных средствах массовой информации.

Это не первая провокация со стороны киевского режима. Накануне глава Национального центра управления обороны России генерал-майор Михаил Мизинцев рассказал, что ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами, повторяя «бучинский сценарий».