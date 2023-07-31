Спецоперация 31 июля 2023, 17:02 Патрушев заявил о появлении нового феномена «мирового большинства» благодаря СВО Патрушев: СВО способствовала появлению нового феномена «мирового большинства» РИА «Новости»

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Спецоперация России положила начало феномену «мирового большинства», поэтому победа страны над Западом на территории Украины способствует последующей смене сил в пользу полицентричного миропорядка. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Его слова привел ТАСС.

«Многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада», — подчеркнул Патрушев.

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По его мнению, победа России в конфликте на Украине изменит глобальный баланс сил в пользу отношений «взаимного уважения и равноправного диалога». Это станет продолжением укрепления полицентричного миропорядка, в основу которого легло культурно-цивилизационное многообразие.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ не только защищают свои территории, но и предотвращают новый мировой конфликт. Поэтому страны НАТО «должны молиться» на российских воинов.