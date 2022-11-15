Спецоперация 15 ноября 2022, 14:31 Патрушев заявил, что поставки западного оружия ВСУ не отменят выполнение целей спецоперации Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Россия достигнет целей спецоперации РИА «Новости»

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Поставки вооружений на баланс ВСУ со стороны Запада не отменяют выполнение поставленных руководством России задач спецоперации в зоне боестолкновений с ВСУ. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова процитировал ТАСС.

«Определенные президентом России [Владимиром Путиным] задачи спецоперации будут выполнены», — заверил он.

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Также Патрушев заявил, что страна до сих пор не получила гарантий безопасности и не дождалась устранения угрозы создания в соседнем государстве баз ядерного и биологического оружия. Кроме того, он отметил невыполнение Минских соглашений со стороны Украины. По его словам, правительство этой страны делает это под давлением Запада.

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Патрушев заявил, что все эти факторы и вынудили Россию начать спецоперацию.

Упомянутая им компания началась в конце зимы этого года. О старте спецоперации объявил лично президент России Владимир Путин. Ее целями лидер государства обозначил защиту жителей Донбасса от украинских националистов.