15 ноября 2022, 14:31
Патрушев заявил, что поставки западного оружия ВСУ не отменят выполнение целей спецоперации
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Россия достигнет целей спецоперации
Поставки вооружений на баланс ВСУ со стороны Запада не отменяют выполнение поставленных руководством России задач спецоперации в зоне боестолкновений с ВСУ. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова процитировал ТАСС.
«Определенные президентом России [Владимиром Путиным] задачи спецоперации будут выполнены», — заверил он.
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Также Патрушев заявил, что страна до сих пор не получила гарантий безопасности и не дождалась устранения угрозы создания в соседнем государстве баз ядерного и биологического оружия. Кроме того, он отметил невыполнение Минских соглашений со стороны Украины. По его словам, правительство этой страны делает это под давлением Запада.
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Патрушев заявил, что все эти факторы и вынудили Россию начать спецоперацию.
Упомянутая им компания началась в конце зимы этого года. О старте спецоперации объявил лично президент России Владимир Путин. Ее целями лидер государства обозначил защиту жителей Донбасса от украинских националистов.
Совет безопасности РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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