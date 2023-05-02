Спецоперация 02 мая 2023, 13:10 Патрулирование Артемовска бойцами ВСУ попало на видео РВ опубликовала кадры патрулирования подконтрольной Украине части Артемовска бойцами ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные пытаются патрулировать подконтрольную им часть Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Издание опубликовало кадры, снятые бойцами ВСУ.

На видео — несколько украинских военнослужащих, передвигающихся по окраине города. Вокруг них разбитая техника ВСУ и разрушенные здания. Судя по надписи, кадры сняли 29 апреля.

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Ранее стало известно, что в боях за Артемовск погиб американский наемник Купер «Харрис» Эндрюс. Экс-морской пехотинец вступил в «Иностранный легион» осенью 2022 года, а смертельное ранение получил в апреле. Родственники погибшего рассказали, что срок действия его контракта истек еще в марте, но 26-летний молодой человек решил продолжить службу.

До этого младший сержант ВСУ Сергей Зайцев пожаловался на нехватку медиков в рядах украинской армии во время сражений в Артемовске. По его словам, сейчас военным очень нужны передвижные аппараты КТ, а также средства эвакуации получивших ранения солдат. Зайцев обратился к врачам, работающим в гражданских больницах, с призывом поступить на службу в ВСУ.