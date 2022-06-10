Патриотическая дискуссия с участием военных корреспондентов и студентов состоялась в Екатеринбурге

Патриотическая дискуссия с участием очевидцев боевых действий в Донбассе и студентов УрФУ, УрГЮУ, РАНХИГС и УРГЭУ состоялась в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Об этом рассказало Ura.ru.

На встрече присутствовали военные корреспонденты Дмитрий Григорьев и Эдуард Корниенко, которые рассказали студентам о своих командировках в ДНР. Военкоры находились на Украине с 18 февраля по 11 мая, они стали свидетелями признания Россией ДНР и ЛНР и начала спецоперации.

«Я признаюсь в любви к Донецку и Донбассу. Я поговорил с руководством и принял решение переехать туда, чтобы работать на постоянной основе, чтобы быть собственным корреспондентом Ura.ru там», — отметил Григорьев.

Он добавил, что в Донецке «строится новая жизнь» и он хотел бы стал свидетелем этого процесса.

Студенты задавали вопросы об ЛНР и ДНР, смотрели фотографии, а в конце встречи им предложили померить бронежилеты.