Житель Херсона прожил 30 лет с паспортом СССР

Один из жителей Херсона рассказал, что прожил 30 лет с советским паспортом, отказавшись получать украинский документ. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Смотри».

«Я постоянно проживал в Херсоне, мои родители привезли сюда, а сам родился в Ташкенте. Всю жизнь я тут прожил, научился говорить и ходить, закончил школу и получил первую рабочую специальность», — сообщил он.

По признанию мужчины, в 1993 году он из принципа отказался получать украинский паспорт, прожив последующие годы с советским документом.

«Паспорт СССР для меня не только удостоверением, но и личным мнением», — добавил житель Херсона.

В середине июня первые жители Херсонской области получили российские паспорта. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо рассказывал, что местные жители хотят стать россиянами как можно скорее.