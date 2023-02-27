27 февраля 2023, 14:58
«Паспортизация пошла». Участники нового батальона заявили о получении гражданства России
РИА «Новости»: пленные бойцы ВСУ заявили, что отказываются от гражданства Украины
Бывшие украинские военнослужащие, которые сдались в плен, а затем вступили в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, принимают гражданство России. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказали добровольцы этого подразделения.
По словам бывшего украинского пограничника, возраст участников батальона варьируется от 25 до 47 лет.
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«Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем», — отметил другой боец.
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Он добавил, что каждый из них получает российский паспорт, отказываясь от украинского гражданства. По его словам, мотивация у всех на очень высоком уровне.
«У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на учебку пойдем. Все готовы», — подтвердил еще один участник батальона.
О создании в ДНР батальона Богдана Хмельницкого ранее сообщил бывший командир танка Андрей Тищенко. Он служил старшим сержантом в ВСУ, а теперь назначен старшим одного из подразделений батальона.
Тищенко уточнил, что под его руководством находятся порядка 70 человек, из которых 95% имеют боевой опыт. Он подчеркнул, что всех потенциальных участников проверяют на причастность к военным и уголовным преступлениям. С теми, кто подходят, будут заключать контракты на общих условиях.
ДНР
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