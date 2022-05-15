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    15 мая 2022, 20:21

    Паспорта семи американцев нашли на заводе «Краситель» в Рубежном

    Помощник главы Чечни рассказал о гибели в Донбассе семи американцев

    Анатолий Минкин

    Принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины семеро американцев погибли на заводе «Краситель» в городе Рубежное. Подробности рассказал в беседе с РИА «Новости» помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

    Паспорта семи американцев нашли на заводе «Краситель» в Рубежном

    Он пояснил, что среди погибших находился уроженец Вашингтона Джозеф Кларк. Идентифицировать его удалось по документам, которые остались на территории предприятия.

    «Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin, документы и свое вооружение», — заявил Алаудинов.

    Агентство напомнило, что ранее появилась информация о ликвидации в Донбассе сотрудника американских спецслужб Кларка. В Сети появилось фото паспорта американца, из которых следовало, что он родился в 1987 году в Вашингтоне.

    Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс опроверг захват в плен или ликвидацию Кларка, он заявил, что сотрудник жив и находится в безопасном месте.

    Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении от украинских националистов и иностранных наемников химического завода «Заря» в Рубежном. Он подчеркнул, что боях принимали участие бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе с военным Луганской Народной Республики.