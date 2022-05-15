Паспорта семи американцев нашли на заводе «Краситель» в Рубежном

Принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины семеро американцев погибли на заводе «Краситель» в городе Рубежное. Подробности рассказал в беседе с РИА «Новости» помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Он пояснил, что среди погибших находился уроженец Вашингтона Джозеф Кларк. Идентифицировать его удалось по документам, которые остались на территории предприятия.

«Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin, документы и свое вооружение», — заявил Алаудинов.

Агентство напомнило, что ранее появилась информация о ликвидации в Донбассе сотрудника американских спецслужб Кларка. В Сети появилось фото паспорта американца, из которых следовало, что он родился в 1987 году в Вашингтоне.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс опроверг захват в плен или ликвидацию Кларка, он заявил, что сотрудник жив и находится в безопасном месте.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении от украинских националистов и иностранных наемников химического завода «Заря» в Рубежном. Он подчеркнул, что боях принимали участие бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе с военным Луганской Народной Республики.