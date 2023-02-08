Спецоперация 08 февраля 2023, 13:49 Пасечник заявил о крайне сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в ЛНР Врио главы ЛНР Пасечник назвал крайне сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения РИА «Новости»

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Положение дел на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике продолжает быть очень сложным. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник.

«Ситуация, безусловно, очень сложная, и в принципе касается это не только Сватовско-Кременского района», — сообщил он.

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По его словам, украинские националисты скапливают большие резервы на границе с ЛНР для контратак. Самая сложная ситуация сейчас сложилась в районах Кременной, Сватово, Рубежного, Лисичанска, Троицкого.

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Пасечник отметил изменение тактики ВСУ при атаках на республику. Украинские силы перешли от беспорядочных обстрелов к прицельным ударам по больницам, где находятся раненые военные и мирные жители. Он предположил, что смена действий связана с получением Вооруженными силами Украины более современного оружия.