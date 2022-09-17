Пасечник заявил, что Украина не станет расследовать произошедшее в Изюме | 360°

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Пасечник заявил, что Украина не станет расследовать произошедшее в Изюме

Глава ЛНР Пасечник: Украина устроила провокацию в Изюме для Запада

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Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что информация об обнаруженных в Изюме трупах после ухода российских войск — просто спектакль для Запада. Украина не планирует проводить расследование по этому поводу, сообщил ТАСС.

Украинская сторона, отметил Пасечник, обвинила Россию в военных преступлениях, даже не дождавшись заключения о смерти людей, тела которых были найдены в городе.

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«Но для картинки в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина — и этому должны поверить на слово», — заявил Пасечник.

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Он добавил, что в этот раз произойдет «то же самое, что и весной в Буче»: несколько дней ситуацию пообсуждают СМИ — и потом все закончится. Никаких расследований Украина проводить не станет, подчеркнул Пасечник. Политик уверен, что точно такую же провокацию ВСУ могут организовать и в Купянске.

Специальная военная операция РФ на Украине

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