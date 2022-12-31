Спецоперация 31 декабря 2022, 10:37 Пасечник заявил, что сотрудников МККК и ООН пускают к украинским пленным Врио главы ЛНР Пасечник: сотрудники МККК и ООН могут свободно посещать украинских пленных РИА «Новости»

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В Луганской Народной Республике находятся более 1,2 тысячи украинских пленных, доступ к ним для сотрудников Международного комитета Красного Креста и ООН открыт. Об этом заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что пленных содержат в соответствии с нормами международного права.

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«Никаких препятствий доступу сотрудников Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций к пленным нет», — подчеркнул Пасечник.

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Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова пожаловалась на то, что украинская сторона регулярно срывает обмен пленными. Также она указала на то, что ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации практикуют «политику двойных стандартов». Пытки военнослужащих в украинском плену игнорируют — ООН даже не стала проводить расследование по этому поводу, хотя обладает полномочиями. Притом, если нарушаются права жителей и военных Украины, это широко освещается и принимаются меры.