Пасечник заявил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР

Сирия подтвердила, что готова признать Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Глава ЛНР добавил, что республики неважно, в каком статусе она будет находиться.

«Честно вам скажу: это абсолютно не важно, в каком статусе мы будем находиться. Самое важное, что мы будем вместе. Для нас самая важная задача — то наше стремление, к которому мы шли начиная с 2014 года. Мы сами для себя определили, что хотим быть с Россией, разговаривать на родном для себя русском языке», — подчеркнул Пасечник.

Он заявил, что ЛНР хочет быть в составе большой и мощной родины, для которой важны морально-этические ценности и духовное начало. По его словам, происходящее на Украине нельзя назвать иначе, чем беспредел. Пасечник выразил мнение, что идет борьба России с Западом, добра со злом.