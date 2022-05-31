Пасечник заявил, что каждый дом в Рубежном и Попасной пострадал от украинских мин и снарядов

В Рубежном и Попасной Луганской Народной Республики «нет, наверное, ни одного дома», который бы не пострадал от военной агрессии Украины. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

«Аналогичную ситуацию уже можно прогнозировать в Северодонецке и Лисичанске», — подчеркнул он.

Пасечник отметил, что украинские мины и снаряды разрушили тысячи домов. В Первомайске, например, разрушения зафиксированы по более чем 1,3 тысячи адресов. Под удар попали как жилые дома, так и соцобъекты. С восстановлением Первомайска готова помочь Калужская область России, сообщил глава ЛНР.

«Российские специалисты уже получают информацию о зафиксированных разрушениях. Но пока мы не можем начинать восстановительные работы: линия фронта близка, обстрелы не прекращаются», — пояснил Пасечник.

Над скорейшим восстановлением инфраструктуры в ЛНР работают саперы. Ежедневно разминированием территорий занимаются до 70 специалистов соответствующих подразделений МЧС ЛНР и сводного отряда МЧС России. Ежедневно они находят от 40 до 150 взрывоопасных предметов. Среди них — артиллерийские снаряды, а также противотанковые, минометные, противопехотные мины.

«Каждый день обследуют от одного до 20 гектаров — все зависит от сложности участка, того, насколько далеко от позиций он находится, и от количества взрывоопасных предметов», — рассказал Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что «неоценимую помощь» в разминировании оказывает и Международный противоминный центр ВВС России. Благодаря его работе удалось запустить теплоэлектростанцию в освобожденном городе Счастье.

По словам главы ЛНР, о предстоящих объемах работ говорить преждевременно. Дело в том, что украинские националисты все еще «засыпают территорию снарядами».