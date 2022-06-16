Пасечник пообещал трибунал всем отдававшим приказы об убийствах в ЛНР

После обстрела войсками Украины населенных пунктов Стаханов и Криничный из РСЗО «Ураган» все отдававшие приказы об убийствах мирного населения должны быть подвергнуты военному трибуналу. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждет каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики. Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание», — написал чиновник.

Жертвами обстрела города Стаханов в ЛНР, произошедшего 15 июня, стали шесть мирных жителей, в том числе подросток. Пострадали еще 11 человек. Украинские силовики выпустили по населенному пункту шесть снарядов. Они накрыли микрорайон на северо-востоке города.

В связи с этим лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что США виноваты в гибели мирных жителей Донбасса, так как продолжают поставлять оружие для украинской армии.