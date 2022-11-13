Спецоперация 13 ноября 2022, 20:20 Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов из ЛНР Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил Владимира Путина за демобилизацию студентов РИА «Новости»

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину после решения о демобилизации студентов, которых призвали на военную службу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника, для республики был «очень болезненным вопрос присутствия студентов на фронте».

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«Благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов! <…> Она пройдет организованно, студенты Луганской Народной Республики вернутся за парты», — отметил Пасечник.

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Владимир Путин распорядился провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которых призвали на военную службу до вступления этих регионов в состав России.

В России осенью провели частичную мобилизацию. В зону боевых действий призвали мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Ряд категорий россиян получили освобождение от призыва, среди них оказались и студенты.