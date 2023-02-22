Спецоперация 22 февраля 2023, 15:22 Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной Врио главы ЛНР Пасечник: ситуация под Кременной тяжелая РИА «Новости»

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Ситуация под городом Кременная тяжелая. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«Ситуация тяжелая», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее стало известно, что в рядах ВСУ под Кременной заметили иностранных наемников. Полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что большую часть из них составляют граждане Польши.

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Двадцать второго февраля ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения иностранных наемников в районе села Мемрик в ДНР. Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и живую силу и технику в 113 районах.