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    31 мая 2022, 08:09

    Пасечник назвал проблемным освобождение почти всех населенных пунктов ЛНР

    Глава ЛНР Пасечник: процесс освобождения почти всех населенных пунктов республики был проблемным

    Оксана Кириллова

    Процесс освобождения почти каждого населенного пункта Луганской Народной Республики был проблемным. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

    Пасечник назвал проблемным освобождение почти всех населенных пунктов ЛНР

    По его словам, в основном на освобожденных территориях военных ЛНР и России встречают «как освободителей, со слезами на глазах», пытаются поблагодарить лично.

    «Многие выходят на улицы, обнимают военнослужащих республики, Российской Федерации, говоря, что очень ждали освобождения», — заметил Пасечник.

    Он не стал отрицать, что часть населения освобожденных территорий остается под влиянием многолетней антироссийской пропаганды.

    «На Украине пропагандировалась ненависть ко всему русскому: языку, культуре, народу и всей России. К большому сожалению, за такое короткое время Киеву и США удалось воспитать целое поколение, можно даже сказать, нацию, националистов», — рассказал глава республики.

    Он добавил, что десятки тысяч жителей Украины продолжают поддерживать «русский мир, дружбу с братским народом России», но много лет вынуждены были скрывать свои настроения на родине, чтобы не подвергнуться «преследованиям, репрессиям».