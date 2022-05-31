Пасечник назвал проблемным освобождение почти всех населенных пунктов ЛНР

Процесс освобождения почти каждого населенного пункта Луганской Народной Республики был проблемным. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

По его словам, в основном на освобожденных территориях военных ЛНР и России встречают «как освободителей, со слезами на глазах», пытаются поблагодарить лично.

«Многие выходят на улицы, обнимают военнослужащих республики, Российской Федерации, говоря, что очень ждали освобождения», — заметил Пасечник.

Он не стал отрицать, что часть населения освобожденных территорий остается под влиянием многолетней антироссийской пропаганды.

«На Украине пропагандировалась ненависть ко всему русскому: языку, культуре, народу и всей России. К большому сожалению, за такое короткое время Киеву и США удалось воспитать целое поколение, можно даже сказать, нацию, националистов», — рассказал глава республики.

Он добавил, что десятки тысяч жителей Украины продолжают поддерживать «русский мир, дружбу с братским народом России», но много лет вынуждены были скрывать свои настроения на родине, чтобы не подвергнуться «преследованиям, репрессиям».