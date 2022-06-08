Партию «Оппозиционный блок» запретили на Украине

На Украине запретили деятельность партии «Оппозиционный блок». Об этом стало известно из сообщения украинской общественной организации «Рух Чесно».

«Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии „Оппозиционный блок“», — привело РИА «Новости» сообщение, размещенное на сайте общественной организации.

В нем также указано, что, согласно решению суда, государству передается имущество партии и всех ее ячеек. Однако, само решение может быть обжаловано в Верховном суде, добавляется в сообщении.

Само решение опубликовано на сайте организации. При этом пока на сайте суда эта информация отсутствует.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских партий» в стране. Как предусматривает документ, дела о запрете партий, «которые носят „антиукраинский характер“ и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины», будут рассматривать в сокращенные сроки как срочные.