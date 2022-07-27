Ейск и Мариуполь связало регулярное паромное сообщение. Об открытии линии сообщили в Минобороны России. Ее будут использовать для доставки грузов, необходимых для восстановления Мариуполя и других городов Донецкой Народной Республики.

«Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», — отметили в оборонном ведомстве.

Подмосковье отправило в Мариуполь активистов из «Молодой гвардии» для восстановления города. Общественники помогут разбирать завалы, а также займутся приведением в порядок инфраструктуры. Командировка специалистов продлится две недели. Перед поездкой они прошли специальную подготовку.