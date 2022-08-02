Фейк: тело изнасилованной и убитой девочки нашли в парке Мелитополя

Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили информацию, что в одном из парков Мелитополя нашли тело 13-летней девочки. Труп якобы закопали на площадке для выгула животных. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, что объявленная мертвой девочка жива, а ее мама возмутилась втягиванием ребенка в информационную войну.

Фейк

Жители Мелитополя обнаружили на площадке для выгула собак в городском парке тело 13-летней девочки. Как сообщил Telegram-канал украинского издания УНИАН, руку подростка из земли откопала собака.

По данным журналистов, ребенок ушел из дома в начале июля. По словам близких, на которых ссылаются авторы сообщения, на трупе нашли следы избиения и изнасилования.

Правда

Публикации украинских журналистов проверили криминалисты Мелитополя. Они выяснили, что девочка жива и даже не подозревала, что стала героем криминальной хроники. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Запорожской области. О своей ранней смерти девочка узнала от матери, которая тут же позвонила ей, получив сообщения об убийстве.

«Я считаю это преступлением — втягивать в информационные войны детей. Вы понимаете, что психика ребенка могла этого не выдержать? Мы, конечно поддержали ее, и подругам ее спасибо, они помогли перевести эту ситуацию в плоскость юмора. Но на самом деле эта циничная „похоронка“, которую мы все получили, далеко не юмор», — заявила мама девочки.

Сама героиня подчеркнула, что уже жаловалась на Telegram-канал, который распространил фейковую информацию о ее смерти. Но на ее сообщение никто не отреагировал.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.