Парень и пожилая женщина пострадали при обстрелах Александровки в ДНР

Жители Александровки пострадали под обстрелами Вооруженных сил Украины. Травмы получили молодой парень и пожилая женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Националисты напали на Александровку утром 30 июня. В 03:05 они выпустили со стороны Новомихайловки пять снарядов калибром 122 миллиметра. Пострадали парень 1995 года рождения и пожилая женщина 1950 года рождения. Они находились в момент обстрела в доме по улице Ленина, 265.

В соседней ЛНР за сутки погибли трое. Удары ВСУ пришлись по населенным пунктам Кременная и Попасная. Боевики использовали «Ураган» и «Град».