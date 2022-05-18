Долгое время на Украине подкармливали нацизм, но многие люди старались этого не замечать. Чтобы искоренить и не дать распространяться заразе радикального национализма, России нужно понять, чего она хочет. Об этом «360» заявил российский рок-музыкант Дмитрий Мулыгин, который переехал жить в ДНР.

Далее — прямая речь.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Ехать и оставаться

Окончательно в ДНР я переехал в 2020 году. Однако в сам Донбасс я регулярно приезжал с 2010 года. С каждым годом количество поездок увеличивалось, так же, как и их длительность. В какой-то момент само собой все вышло так, что надо было ехать и оставаться. Так бывает — иногда в одном месте у тебя все заканчивается, а в другом, наоборот, все расцветает.

Источник фото: РИА «Новости»

Это был не резкий выбор, все произошло органично. Родственники все видели и все понимали. Не нужно было что-то ломать, все были готовы.

Не скажу, что это событие прямо отразилось на творчестве. Процесс написания песен не очень зависит от географии. Вопрос в психологическом комфорте — человек на своем месте и делает то, что должен. Я очень хочу верить, что я на своем.

Были поначалу смешные эпизоды. Как-то стоял на железнодорожном вокзале в Донецке и по привычке в приложении высматривал, где идет мой троллейбус. А так я знал, куда еду. Нет интернет-магазинов пока что. Но ничего страшного, можно и без них прожить. Больше проблем было с хлебом. Я люблю определенный ржаной, и в Донецке я долго привыкал к другому. Но это тоже не проблема.

Первые звонки на Украине

Я много лет ездил с концертами по всей Украине, с 2009 по 2014 год. Я видел, что происходило. Мы же тогда еще в России кричали, что теряем людей, страну. Но никто всерьез нас не воспринимал. Было сытенькое высокомерие. Думали: «Куда украинцы от нас денутся?».

Источник фото: «ВКонтакте»

Я был на Майдане в Киеве в последний раз 30 ноября 2013 года. Тогда молодняк в масках начал «Беркут» цепями лупить. И я полез в драку. Меня мои приятели киевские тогда еле утащили оттуда. У меня не было вопроса выбора между сторонами. Я очень хорошо знал, с чем и с кем имеем дело.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас идет спецоперация, и жители Донбасса третий месяц рискуют жизнью. Я видел документы ВСУ. Нас, по их установкам, не должно уже быть на этом свете. А я с этим утверждением категорически не согласен.

Мир меняется, как прежде уже не будет, и это прекрасно. Это касается в том числе и культуры. Я этому очень рад. То, о чем было столько написано и переговорено, начинает на глазах происходить. Это ни с чем не сравнимое ощущение радости, несмотря на все беды и испытания, нам посланные

На Украине долгое время растили нацизм. Холили его и лелеяли, хорошенько подкармливали. Эти технологии всем известны. Куда мы смотрели и о чем думали, глядя на этот процесс?

Мобилизация общества

С началом спецоперации многие звезды эстрады и рока наложили запреты на исполнение своей музыки в России. Многие театры мира и учреждения запрещают исполнять российские произведения. Эти люди привыкли существовать в определенной парадигме.

Они думают, что есть некий условный Запад, и он по факту всегда прав, что бы ни происходило. Но эта парадигма испортилась и больше не работает. А те люди все пытаются делать вид, что ничего не случилось

Мне жаль этих убегающих артистов. Видно же, что они растеряны и сильно напуганы. Отсюда во многом эти резкие заявления, разрывы отношений и прочая публичная метель.

Чтобы искоренить заразу радикального национализма, нужно для начала понимать, чего мы хотим. Но пока я не очень понимаю то, что происходит вокруг. С одной стороны, [идет] спецоперация, а с другой — Филипп Киркоров в Кремле пляшет. Общество каким-то образом должно быть мобилизовано, но у нас этого нет. Иностранные агенты продолжают лить свою отраву в уши и души.

В связи со всем этим есть масса вопросов. Так что давайте договоримся, что мы в России делаем. Потом, может быть, будет понятно, как нам устраивать новую Украину.