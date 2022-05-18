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    18 мая 2022, 08:00

    Парадигма вечной «правды» Запада сломалась. Музыкант Дмитрий Мулыгин — о патриотизме во время спецоперации

    Музыкант Мулыгин заявил, что на Украине долгое время лелеяли нацизм

    Александр Иванов, Анастасия Ектова

    Долгое время на Украине подкармливали нацизм, но многие люди старались этого не замечать. Чтобы искоренить и не дать распространяться заразе радикального национализма, России нужно понять, чего она хочет. Об этом «360» заявил российский рок-музыкант Дмитрий Мулыгин, который переехал жить в ДНР.

    Парадигма вечной «правды» Запада сломалась. Музыкант Дмитрий Мулыгин — о патриотизме во время спецоперации

    Далее — прямая речь.

    Парадигма вечной «правды» Запада сломалась. Музыкант Дмитрий Мулыгин — о патриотизме во время спецоперации | Изображение 1Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

    Ехать и оставаться

    Окончательно в ДНР я переехал в 2020 году. Однако в сам Донбасс я регулярно приезжал с 2010 года. С каждым годом количество поездок увеличивалось, так же, как и их длительность. В какой-то момент само собой все вышло так, что надо было ехать и оставаться. Так бывает — иногда в одном месте у тебя все заканчивается, а в другом, наоборот, все расцветает.

    Парадигма вечной «правды» Запада сломалась. Музыкант Дмитрий Мулыгин — о патриотизме во время спецоперации | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    Это был не резкий выбор, все произошло органично. Родственники все видели и все понимали. Не нужно было что-то ломать, все были готовы.

    Не скажу, что это событие прямо отразилось на творчестве. Процесс написания песен не очень зависит от географии. Вопрос в психологическом комфорте — человек на своем месте и делает то, что должен. Я очень хочу верить, что я на своем.

    Были поначалу смешные эпизоды. Как-то стоял на железнодорожном вокзале в Донецке и по привычке в приложении высматривал, где идет мой троллейбус. А так я знал, куда еду. Нет интернет-магазинов пока что. Но ничего страшного, можно и без них прожить. Больше проблем было с хлебом. Я люблю определенный ржаной, и в Донецке я долго привыкал к другому. Но это тоже не проблема.

    Первые звонки на Украине

    Я много лет ездил с концертами по всей Украине, с 2009 по 2014 год. Я видел, что происходило. Мы же тогда еще в России кричали, что теряем людей, страну. Но никто всерьез нас не воспринимал. Было сытенькое высокомерие. Думали: «Куда украинцы от нас денутся?».

    Парадигма вечной «правды» Запада сломалась. Музыкант Дмитрий Мулыгин — о патриотизме во время спецоперации | Изображение 3Источник фото: «ВКонтакте»

    Я был на Майдане в Киеве в последний раз 30 ноября 2013 года. Тогда молодняк в масках начал «Беркут» цепями лупить. И я полез в драку. Меня мои приятели киевские тогда еле утащили оттуда. У меня не было вопроса выбора между сторонами. Я очень хорошо знал, с чем и с кем имеем дело.

    Парадигма вечной «правды» Запада сломалась. Музыкант Дмитрий Мулыгин — о патриотизме во время спецоперации | Изображение 4Источник фото: РИА «Новости»

    Сейчас идет спецоперация, и жители Донбасса третий месяц рискуют жизнью. Я видел документы ВСУ. Нас, по их установкам, не должно уже быть на этом свете. А я с этим утверждением категорически не согласен.

    Мир меняется, как прежде уже не будет, и это прекрасно. Это касается в том числе и культуры. Я этому очень рад. То, о чем было столько написано и переговорено, начинает на глазах происходить. Это ни с чем не сравнимое ощущение радости, несмотря на все беды и испытания, нам посланные

    На Украине долгое время растили нацизм. Холили его и лелеяли, хорошенько подкармливали. Эти технологии всем известны. Куда мы смотрели и о чем думали, глядя на этот процесс?

    Мобилизация общества

    С началом спецоперации многие звезды эстрады и рока наложили запреты на исполнение своей музыки в России. Многие театры мира и учреждения запрещают исполнять российские произведения. Эти люди привыкли существовать в определенной парадигме.

    Они думают, что есть некий условный Запад, и он по факту всегда прав, что бы ни происходило. Но эта парадигма испортилась и больше не работает. А те люди все пытаются делать вид, что ничего не случилось

    Мне жаль этих убегающих артистов. Видно же, что они растеряны и сильно напуганы. Отсюда во многом эти резкие заявления, разрывы отношений и прочая публичная метель.

    Чтобы искоренить заразу радикального национализма, нужно для начала понимать, чего мы хотим. Но пока я не очень понимаю то, что происходит вокруг. С одной стороны, [идет] спецоперация, а с другой — Филипп Киркоров в Кремле пляшет. Общество каким-то образом должно быть мобилизовано, но у нас этого нет. Иностранные агенты продолжают лить свою отраву в уши и души.

    В связи со всем этим есть масса вопросов. Так что давайте договоримся, что мы в России делаем. Потом, может быть, будет понятно, как нам устраивать новую Украину.