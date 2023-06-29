29 июня 2023, 10:55
Папский посланник обсудил с Ушаковым возможность переговоров России и Украины
Глава Союза староверов Севастьянов: Дзуппи обсудил с Ушаковым переговоры России и Украины
Папский посланник кардинал Маттео Дзуппи обсудил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым запуск переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с папой римским Франциском.
Севастьянов отметил, что участники переговоров оформляются, и тем самым их можно считать начавшимися. Дзуппи будет и дальше выступать посредником в этом вопросе, сообщил глава Союза староверов.
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«Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия», — обратил внимание Севастьянов.
Папский посланник прибыл в Москву вечером 27 июня. Официальную программу визита кардинала не объявили ни Ватикан, ни российская сторона. Источник в Русской православной церкви назвал возможной встречу Дзуппи с патриархом Кириллом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встречи с посланником папы римского по линии министерства не планировались. Если ситуация изменится, об этом сообщат, заверила дипломат.
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