Папа римский Франциск признал за НАТО ответственность в конфликте на Украине. Он согласился с тем, что на поле боя произошло опосредованное столкновение России с коллективным Западом. Об этом заявили в статье для журнала Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

«На международном уровне утверждения Путина о НАТО и опосредованных войнах с США и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы Франциска, который в июне 2022 года заявил, что конфликт на Украине „возможно, каким-то образом был спровоцирован“», — написали авторы статьи.

Споры на эту тему продолжились. Западные аналитики и политики анализируют действия НАТО и ответственность альянса за произошедшее.

Фиона Хилл и Энджела Стент заявили, что в основу российской внешней политики легло воссоединение славянского мира, народов России, Белоруссии, Украины и части Казахстана. Поэтому попытки киевского режима вступить в Евросоюз или наладить двусторонние отношения с США восприняли как оскорбление истории.