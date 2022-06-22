ВСУ дважды обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

ВСУ 22 июня обстреляли Пантелеймоновку уже дважды. Это следует из сводки представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Оба раза удары нанесли со стороны населенного пункта Новгородское. В 06:30 по Пантелеймоновке выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 10:00 — еще 10 снарядов того же калибра.

Также под обстрел попали Донецк, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Еленовка, Макеевка, Докучаевск, Широкая Балка, Александровка. Больше всего ударов ВСУ нанесли по Киевскому району Донецка.

С утра уже поступила информация о двух раненных в этом районе — мужчинах 60 и 48 лет. Пострадали жилые многоэтажки — по одной на улицах Университетская (там также поврежден газопровод), Артема и Щорса.

«С 7:45 по Киевскому району Донецка противник выпустил 53 артиллерийских боеприпаса калибром 155 миллиметров из вооружения, поставленного ВФУ странами НАТО», — заявили в СЦКК ДНР.