Украинские войска обстреляли ранним утром 17 июня Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Атака была зафиксирована в 05:40. Огонь велся со стороны населенного пункта Новгородское. Боевики выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил об ответственности США за гибель мирных жителей Донбасса в связи с тем, что американские власти анонсировали новый пакет военной помощи Украине.