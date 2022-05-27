Пансионаты под Херсоном летом смогут принять до 10 тысяч детей из Донбасса

Оздоровительные пансионаты в городе Скадовск в Херсонской области в предстоящем сезоне могут принять порядка десяти тысяч детей из Мариуполя и Донецка. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская.

«Нам предлагает Россия привезти сюда на оздоровление деток из Донецка и Мариуполя. Очень много деток пострадавших. Если мы начнем сезон в середине июня, то порядка десяти тысяч детей в этом году мы сможем оздоровить», — сказала Калиновская РИА «Новости».

Она добавила, что Скадовск — единственный в регионе детский курортный город. При этом Калиновская отметила, что пока не понятно, как пройдет сезон в этом году.

«Мы будем понимать, какие здравницы будут работать, составим реестр оздоровительных учреждений города и района. Посмотрим, что реально в этом году использовать», — заявила она.

По данным представительницы администрации района, в городе осталось порядка 20 детских пансионатов. За последние годы пришло в негодность и было разграблено около 50 курортно-оздоровительных учреждений. По мере возможностей власти собираются возродить туристический потенциал района и привлечь туда туристов.