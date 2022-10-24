Памятники Суворову и Ушакову вывезли из Херсона из-за обстрелов ВСУ | 360°

24 октября 2022, 15:50
Памятники Суворову и Ушакову вывезли из Херсона из-за обстрелов ВСУ
Замглавы Херсонщины Стремоусов: памятники Ушакову и Суворову вывезли из-за обстрелов
Власти Херсонской области вывезли из столицы региона памятники Федору Ушакову и Александру Суворову, чтобы уберечь их от обстрелов украинских националистов. Об этом в Telegram-канале рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, личное указание на вывоз памятников отдал губернатор региона Владимир Сальдо.
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«Из-за угрозы безопасности при терактах или обстрелах украинских нацистов из Херсона вывезли памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову», — сообщил он.
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Ранее Стремоусов отметил, что украинские боевики на Херсонском направлении ежедневно теряют по сотне единиц живой силы и постепенно утрачивают моральный дух.
Замглавы региональной администрации уточнял, что российские войска в Херсонской области задержали подразделение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, а также успешно отразили попытку наступления украинских националистов в районе реки Ингулец.
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