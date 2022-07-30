Память погибших моряков-новороссийцев почтили мемориальной доской в Мариуполе

На маяке мариупольского морского порта открыли мемориальную доску памяти погибших при защите города моряков-новороссийцев. Постамент установили накануне Дня Военно-морского флота России, об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Командир дивизиона тральщиков капитан второго ранга Александр Бобров, разведчик-водолаз расчета группы борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами старший сержант Дмитрий Николаев, моторист-электрик старший матрос Сергей Дорохин, рулевой-сигнальщик старший матрос Сергей Федченко героически погибли на противодиверсионном катере „П-275“ в Мариупольском морском торговом порту, выполняя задачу по его деблокированию», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что моряки сражались за русский город Мариуполь, который исторически связан с русским военным флотом. На основе Красной Азовской военной флотилии, базировавшейся в Мариуполе в 1920 году, началось развертывание Черноморского флота.

«Они выполняли свой долг мужественно и достойно, не думая о себе. И подвиг их, уверен, будет тоже маяком следующим поколениям», — подчеркнул глава ДНР.