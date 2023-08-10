Спецоперация 10 августа 2023, 07:33 Озвучен плачевный для ВСУ результат контрнаступления Врио губернатора Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны на запорожском фронте Министерство обороны Украины

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ВСУ за время контрнаступления не смогли дойти даже до первой линии обороны на запорожском фронте. Об этом РИА «Новости» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Он исключил возможность выхода украинской армии к Азовскому морю. По словам Балицкого, войскам противника удалось только взять несколько «выносных» опорных пунктов, но это «не линия обороны». После них через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты, к которым ВСУ не приблизились.

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«Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря — такой план они ставили — мы вообще не видим. Нереальная история», — подытожил Балицкий.

Ранее саудовские СМИ писали, что безуспешное контрнаступление разрушило планы США и ЕС нанести поражение России и ухудшило их отношение к украинским властям. Теперь президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в западных союзниках, для которых конфликт уже стал ненужной обузой.