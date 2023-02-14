Важное 14 февраля 2023, 13:36 Ожесточенные бои начались около Артемовска Пушилин заявил об ожесточенных боях в селе Парасковиевка около Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расположенное к северу от Артемовска село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике стало местом ожесточенных боев между ВСУ и российскими силами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Он пояснил, что село расположено в районе трассы, которая связывает Артемовск и город Часов Яр. Это последняя из четырех дорог, по которой украинские военные могли получать снабжение.

Реклама

«Взятие этого населенного пункта [Парасковиевки] позволит перекрыть дорогу на Часов Яр», — подчеркнул Пушилин.

Реклама

По последним данным, российские силы окружили Артемовск с трех сторон. Единственным выходом из города осталась дорога, ведущая в Часов Яр. После ее блокировки оставшиеся в населенном пункте украинские военные окажутся полностью отрезаны от поставок дополнительных вооружений.

В минувший понедельник, 13 февраля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил, что российские силы освободили поселок Красная Гора.

Советник главы ДНР Ян Гагин сравнил освобожденный населенный пункт с ключом к Артемовску.

По оценке опрошенных «360» экспертов, российские силы возьмут город в окружение уже в ближайшие дни. Но сколько продлится само освобождение города, они сказать затруднились. Шансы на то, что украинские военные капитулируют, военные эксперты оценили как низкие.