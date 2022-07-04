Овсянникова мечтает, чтобы за нее взялся СК

Журналистка Марина Овсянникова, выбежавшая с плакатом во время прямого эфира Первого канала, возвращается в Россию — якобы для того, чтобы отсудить у мужа право воспитывать 11-летнюю дочь в Европе. Однако автор Telegram-канала @aksinia_blog Аксинья Гурьянова уверена, что дело в другом — об этом она рассказала специально для «360». Овсянникова, по ее мнению, надеется на уголовное дело в России, чтобы снова попасть на передовицы западных газет. Ведь в ЕС о ней уже стали забывать.

Далее — прямая речь.

О поведении Овсянниковой

Марина Овсянникова быстро загорелась и так же быстро погасла. Она не была факелом — спичкой, скорее даже щепкой, от которой в любом случае ничего не зависело.

Я сразу сказала, что Марина уедет работать в ЕС. Тысячи людей спорили и говорили, что Овсянникова — патриот. Насмешили сами себя, теперь молчат. Марина — списанный пассажир. Не получилась из нее звезда мировых СМИ.

Видимо, надо было голой выйти в эфир с надписями на теле, тогда помнили бы не неделю, а месяц

Она хотела поменять нынешнюю фамилию на девичью украинскую — Ткачук. Что же не поменяла? Могла бы еще до акции поменять. Почему она этого не сделала? Ответ прост: озвучивание намерений для нее — это всего лишь слова для заголовка статейки в небольшом европейском издании.

Иуд в наше время становится много, и все нормальные люди видят их насквозь. Целые микроармии из Иуд убежали и сидят за рубежом, поливая нашу Родину грязью. И сами украинцы к таким относятся с презрением: кто предал Родину, предал себя и всех

Немецкое издание Die Welt (в котором три месяца проработала Овсянникова, — прим.ред.) хотело выглядеть героем в глазах коллег. Якобы они взяли под защиту целую Марину. Потом они поняли что про нее быстро забыли в России и за рубежом, хайпа нет. А работники СМИ начали выражать недовольство, мол, зачем нам здесь бездарный журналист, который занимает рабочее место?

О будущем Овсянниковой

Марина столько лет работала в тени тех, кто упивался славой, а психологические факторы в переходном женском возрасте после 40 лет могут дать серьезные осложнения: плохая личная жизнь, молодость, которая уходит, карьерный рост уперся в потолок… И тут приходит псевдоозарение, возможно, предложение, которое, по мнению Марины, дает ей шанс полностью изменить жизнь.

Когда она выбежала с плакатом, сколько было шума, лайков под ее фото в сетях… Потом, как произошел разбор полетов и у Марины начались проблемы, — ни лайков, ни одного фото со словами: «Марина — мой герой».

Но Овсянникова только предала Родину взамен на «лекарство от старости». О Марине заговорили, но тут же забыли — лекарство оказалось подделкой.

Ее ждет, как и нас всех, старость. Но только мы с вами в этой старости с совестью будем «на ты», а Марина так и будет ругать судьбу, оплакивать молодость и смотреть в интернете старые фото с плакатом, которые показали ее серьезную психологическую, в первую очередь, женскую травму.

Я хочу попросить Следственный комитет не обращать внимание на таких, как Марина Овсянникова. Она никто и звать ее никак. Много чести заниматься ей, хотя она, конечно, мечтает чтобы за нее взялся СК, ведь тогда она опять появится на обложках мировых СМИ третьего сорта

Поэтому она будет максимально провоцировать. Но лучшее, что можно присудить Овсянниковой, пока она будет в поисках новой работы, это штрафы.