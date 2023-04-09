09 апреля 2023, 02:55
«Отвоевались». Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении
Рамзан Кадыров: батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» сорвали наступление ВСУ на российские позиции на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, помогли в этом беспилотники. Они выявляли вражеские наступательные действия и корректировали удары минометов.
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«Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались», — написал Кадыров.
Он добавил, что помимо уничтоженной тяжелой техники, украинская армия также поняла потери в личном составе, а российские военные заполучили множество трофеев.
Ранее глава Чечни прокомментировал поступающие новости о готовящемся контрнаступлении со стороны ВСУ. По его словам, оно будет выгодно России. Позиции нашей страны выгодные, тактика боев отшлифована, поэтому украинская армия неизбежно понесет потери, считает Кадыров.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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