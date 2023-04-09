Спецоперация 09 апреля 2023, 02:55 «Отвоевались». Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении Рамзан Кадыров: батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова

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Военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» сорвали наступление ВСУ на российские позиции на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, помогли в этом беспилотники. Они выявляли вражеские наступательные действия и корректировали удары минометов.

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«Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались», — написал Кадыров.

Он добавил, что помимо уничтоженной тяжелой техники, украинская армия также поняла потери в личном составе, а российские военные заполучили множество трофеев.

Ранее глава Чечни прокомментировал поступающие новости о готовящемся контрнаступлении со стороны ВСУ. По его словам, оно будет выгодно России. Позиции нашей страны выгодные, тактика боев отшлифована, поэтому украинская армия неизбежно понесет потери, считает Кадыров.