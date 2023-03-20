Спецоперация 20 марта 2023, 09:19 «Отвлек внимание на себя». Минобороны рассказало о героической смерти сержанта в ходе СВО Минобороны: 48-летний сержант Мальцев героически погиб в СВО, прикрывая раненого Пресс-служба Минобороны

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Сержант ВС России, 48-летний Александр Мальцев героически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Он отвлек внимание ВСУ на себя, чтобы дать уйти раненому. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащий спас пострадавших в бою товарищей, сам овладел опорным пунктом ВСУ и взял в плен украинских бойцов. Прикрывая одного из пострадавших, сержант получил смертельные ранения.

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«Пока ребята его вытаскивали, он отвлек внимание на себя, чтобы дать уйти раненому. Ну вот его, собственно, настигла», — отметил командир взвода с позывным Конь.

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Личный состав взвода под командованием Мальцева стойко удерживал важный рубеж обороны под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами противника. Взвод регулярно отражал атаки превосходящих сил ВСУ.

Александр Мальцев был добровольцем. Сослуживцы охарактеризовали его как самоотверженного человека, который пользовался авторитетом, не боялся трудностей и вдохновлял окружающих своими действиями. Он показал товарищам, как вести себя в бою, давал наставления, призывал не бояться.

В 1990-х он служил на таджикско-афганской границе, получил медаль «За отвагу».