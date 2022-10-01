«Отвага и несгибаемая воля». Шойгу поздравил военных с Днем сухопутных войск России | 360°

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«Отвага и несгибаемая воля». Шойгу поздравил военных с Днем сухопутных войск России

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«Отвага и несгибаемая воля». Шойгу поздравил военных с Днем сухопутных войск России

Глава Минобороны Шойгу поздравил военных с Днем сухопутных войск России

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В России 1 октября отмечается День сухопутных войск. Военнослужащих поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На протяжении сотен лет их героическая история создавалась подвигами и ратным трудом воинов-пехотинцев, которые неизменно проявляли отвагу и несгибаемую волю», — отметил  Шойгу.

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Министр обороны РФ подчеркнул, что в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР военнослужащие выполняют поставленные перед ними задачи, действуют слаженно и решительно в самых непростых условиях обстановки.

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Минобороны России опубликовало видео ко Дню Сухопутных войск. На кадрах собраны атаки артиллерии, боевая работа российских танков и пехоты.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры  работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. После ремонта технику вначале отправляют на ходовые испытания, а затем возвращают обратно на передовую.

Минобороны РФ

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