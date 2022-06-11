Прекращение поставок украинского зерна приведет к политической нестабильности и череде госпереворотов. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По оценке Зеленского, если Украина не сможет экспортировать продовольствие, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом в странах Азии и Африки, написало РИА «Новости».

«Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств множества стран, изгнанию множества политиков», — сказал он, выступая в режиме онлайн на форуме в Сингапуре.

По мнению Зеленского, угроза голода становится все более очевидной на фоне резкого подорожания множества повседневных товаров в ряде стран.

В проблемах вывоза зерна с Украины западные страны винят Россию. Власти РФ обвинения отвергают — украинское правительство приложило усилия для создания препятствий к экспорту. Речь идет о минировании акватории Черного моря, которое мешает вывозить продукцию.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без каких-либо проблем.