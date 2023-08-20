Спецоперация 20 августа 2023, 10:26 Отсутствие поставок обещанных F-16 вынудило ВСУ использовать БПЛА WP: ВСУ начали компенсировать отсутствие истребителей F-16 беспилотниками United States Air Force

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Украина до сих пор не дождалась обещанных США истребителей F-16. ВСУ оказались вынуждены компенсировать беспилотниками отсутствие западного вооружения. Об этом газете The Washington Post сообщил советник главы Минобороны страны Юрий Сак.

Украинский политик указал, что сухопутные войска ВСУ продвигаются крайне медленно, чтобы достигнуть целей контрнаступления. Поэтому Украина решила усилить работу авиации. В ожидании более современного вооружения Запада украинские подразделения начали использовать БПЛА.

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«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ восполнить их отсутствие, и беспилотники в какой-то степени используются для компенсации нехватки авиации», — подчеркнул Сак.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что пилоты ВСУ уже начали процесс обучения на F-16. Он отметил, что нет ясности, когда и сколько образцов воздушной техники получит Украина.

Американское руководство также одобрило передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов после того, как завершится подготовка украинских пилотов.