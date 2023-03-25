Спецоперация 25 марта 2023, 14:30 Отсутствие мирового осуждения назвали причиной обстрелов мирного населения со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ бьют по мирному населению ДНР из-за отсутствия осуждения со стороны мирового сообщества. Такое мнение выразил глава организации «Справедливая защита» Виталий Галахов. Он описал ситуацию в интервью ТАСС.

Эта организация собирает данные о преступлениях украинских военных на территории ДНР.

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«Действия ВСУ обусловлены их безнаказанностью и отсутствием осуждения [обстрелов] со стороны мирового сообщества», — заявил Галахов.

Также он добавил, что представители Украины проявляют недобросовестное отношение к мирному населению Донбасса еще с 2014 года. Среди злодеяний ВСУ и властей восточноевропейской страны Галахов выделил угрозы, насилие, грабежи и убийства. При этом сами подразделения ВСУ глава «Справедливой защиты» назвал оккупационной армией для гражданского населения.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла территорию ДНР спустя 12 часов затишья.