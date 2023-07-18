18 июля 2023, 09:55
Отступление ВСУ из-за потерь зафиксировали на Купянском направлении
Подполковник Марочко сообщил об отступлении ВСУ на Купянском направлении из-за потерь
Украинские националисты начали отступать на Купянском направлении из-за больших потерь в живой силе. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинское командование из-за успешных действий российских военных и критических потерь начало оттягивать силы на вторую и третью линии обороны, в район северо-востока Купянска», — сказал он.
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По словам Марочко, в рядах ВСУ в связи с отступлением начались массовые служебные разбирательства.
«Эти обескровленные части пытаются заставить вновь надавить на позиции, которые уже заняли российские войска», — добавил подполковник в отставке.
Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики попытались провести штурм на Краснолиманском направлении, но потерпели неудачу из-за отсутствия огневой поддержки и достаточного количества бронетехники.
В Минобороны Украины также сообщали, что российская армия ведет активное наступление на Купянском направлении, писал RT.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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