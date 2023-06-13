Спецоперация 13 июня 2023, 07:54 Отступившие на Артемовском направлении бронетранспортеры ВСУ попали под огонь артиллеристов Артиллеристы Северного флота уничтожили отступающую из-за под Артемовска бронетехнику ВСУ РИА «Новости»

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Группа украинских военнослужащих после неудачной атаки на Артемовском направлении решила отступить. Артиллеристы Северного флота России уничтожили их уходящие бронетранспортеры, сообщило РИА «Новости».

Бой вела 200-я бригада Северного флота. После безуспешной атаки бронетранспортеры Вооруженных сил Украины развернулись и направились в обратную сторону. Российские артиллеристы сначала ударили по бронемашине, потом запустили ракету в открытый десантный отсек.

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После штурма продолжительностью 224 дня российские силы в мае освободили Артемовск. Несмотря на поражение, украинские войска продолжили попытки вернуть его под контроль и ударить по флангам. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию тяжелой, но контролируемой.

Под Угледаром в ДНР нашли десятки заминированных тел солдат ВСУ, командование отказалось забирать их на погребение. На Авдеевском направлении целый взвод с двумя БМП-1 сдался в плен.