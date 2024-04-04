Спецоперация 04 апреля 2024, 18:47 Отставной генерал ВСУ заявил о панических настроениях Зеленского Генерал ВСУ в отставке Кривонос рассказал о панике украинского лидера Зеленского РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский периодически впадает в панические настроения в связи с обстановкой на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».

«Президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления», — отметил он.

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Кривонос добавил, что в такие моменты ему хочется задать украинскому лидеру вопрос, почему за несколько лет он не сделал свою страну «суперкрепостью» и не соберет «правительство спасения», если сам не разбирается в каких-то тонкостях.

Ранее президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто указал на то, что доверие населения к Владимиру Зеленскому снизилось на фоне провала контрнаступления и отставки популярного в народе Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Паниотто не исключил, что если обстановка на Украине не изменится, доверие населения к Зеленскому продолжит постепенно падать.