Спецоперация 12 мая 2023, 17:18 Оценку потерь ВСУ представили в Евросоюзе Euractiv: ЕС оценил потери ВСУ в 13 тысяч убитых и 35 тысяч раненых военнослужащих Ministry of Defense of Ukraine

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После начала специальной операции украинская армия потеряла 13 тысяч солдат убитыми и 35 тысяч ранеными. Данные привели в материале Euractiv со ссылкой на меморандум членов Европейского союза.

Авторы статьи указали, что цифры основаны на информации, поступившей от командования ВСУ, разведывательных данных и сообщений в СМИ.

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При этом в США потери Украины оценили в 17,5 тысячи убитыми, а также до 131 тысячи ранеными.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 2 мая отметил, что украинские подразделения потеряли до 15 тысяч человек только в боевых действиях в апреле.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что после начала специальной операции ВС России уничтожили 10 141 единицу военной автомобильной техники, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 421 зенитный ракетный комплекс, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 230 вертолетов и 422 самолета ВСУ.