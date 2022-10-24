Отряды теробороны начали формировать в Херсоне | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 09:32 Отряды теробороны начали формировать в Херсоне Администрация Херсонской области сообщила о формировании отрядов теробороны РИА "Новости"

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В Херсоне начали формировать отряды территориальной обороны. В них могут вступить мужчины, оставшиеся в городе, несмотря на возросшую угрозу безопасности, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе региональной администрации обратили внимание, что сейчас силовики продолжают обеспечивать безопасность в Херсоне. А у жителей есть возможность в любой момент переместиться на левый берег Днепра. Катера каждый день отходят с Речного вокзала и следуют до городов Алешки и Голая Пристань.

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Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что власти сделают все, чтобы обезопасить мирных жителей Херсона. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, людей переместят организованно, поэтапно и бесплатно. Для них организуют размещение.

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Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что все атаки ВСУ на Херсонском направлении были отбиты. По его оценке, ситуация остается стабильной.