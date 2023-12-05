05 декабря 2023, 14:41
Отряды «Север-V» продолжили зачистку лесопосадки близ Артемовского в ДНР
РИА «Новости»: бойцы отрядов «Север-V» зачищают лесопосадку близ Артемовского
Бойцы подразделения «Север-V» продолжают зачистку укрепрайонов противника и лесополос под Артемовским в Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил представитель добровольческо-штурмового корпуса.
Помимо этого, по словам собеседника агентства, отряды продолжают уничтожение опорных пунктов ВСУ.
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«В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается», — подчеркнул он.
Зачистку лесополос ведут вдоль дороги, которым была последней ниткой для снабжения группировок ВСУ во время боев за Артемовск. Она проходит через поселок Артемовское (Хромово), расположенный к западу от города.
Накануне, 4 декабря, представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил РИА «Новости» о том, что российские добровольцы смогли перерезать основной путь снабжения украинской группировки на Артемовско-Соледарском участке.
О том, что подразделения Южной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили Артемовское, Минобороны объявило 29 ноября.
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ВСУ
Артемовск
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