Спецоперация 05 декабря 2023, 14:41 Отряды «Север-V» продолжили зачистку лесопосадки близ Артемовского в ДНР РИА «Новости»: бойцы отрядов «Север-V» зачищают лесопосадку близ Артемовского РИА «Новости»

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Бойцы подразделения «Север-V» продолжают зачистку укрепрайонов противника и лесополос под Артемовским в Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил представитель добровольческо-штурмового корпуса.

Помимо этого, по словам собеседника агентства, отряды продолжают уничтожение опорных пунктов ВСУ.

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«В принципе, можно говорить, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается», — подчеркнул он.

Зачистку лесополос ведут вдоль дороги, которым была последней ниткой для снабжения группировок ВСУ во время боев за Артемовск. Она проходит через поселок Артемовское (Хромово), расположенный к западу от города.

Накануне, 4 декабря, представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил РИА «Новости» о том, что российские добровольцы смогли перерезать основной путь снабжения украинской группировки на Артемовско-Соледарском участке.

О том, что подразделения Южной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили Артемовское, Минобороны объявило 29 ноября.