19 августа 2023, 12:05
Отряд ВСУ разгромили при попытке закрепиться на левом берегу Днепра
Минобороны: группировка «Днепр» разгромила отряд ВСУ численностью 150 человек
Подразделения группировки войск «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские военные работали на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери. Там бойцы группировки «Днепр» разгромили отряд противника численностью около 150 человек.
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В передовых группах отряда ВСУ были преимущественно наемники. Им дали возможность выйти на берег, а потом навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.
Затем российские артиллеристы поразили цели снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Мотострелковые и разведывательные подразделения полностью зачистили разрозненные группы противника.
В качестве трофеев бойцы «Днепра» захватили десятки образцов вооружения иностранного производства, боеприпасы, снаряжение и радиостанции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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