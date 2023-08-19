Важное 19 августа 2023, 12:05 Отряд ВСУ разгромили при попытке закрепиться на левом берегу Днепра Минобороны: группировка «Днепр» разгромила отряд ВСУ численностью 150 человек

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Подразделения группировки войск «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек при попытке закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные работали на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери. Там бойцы группировки «Днепр» разгромили отряд противника численностью около 150 человек.

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В передовых группах отряда ВСУ были преимущественно наемники. Им дали возможность выйти на берег, а потом навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

Затем российские артиллеристы поразили цели снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Мотострелковые и разведывательные подразделения полностью зачистили разрозненные группы противника.

В качестве трофеев бойцы «Днепра» захватили десятки образцов вооружения иностранного производства, боеприпасы, снаряжение и радиостанции.