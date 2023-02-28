28 февраля 2023, 12:12
Отряд «Шторм» провел подготовку и боевое слаживание со штурмовиками
Штурмовые отряды «Шторм» предназначены для прорыва сложных участков обороны ВСУ. О боевом слаживании штурмовиков на переднем крае СВО рассказал сайт телеканала «Звезда».
Главными задачами военнослужащих отряда являются прорыв обороны противника и удержание главенствующей высоты. Далее в задачи штурмовиков входит удержание этой высоты и ее передача группе второго эшелона.
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Отмечается, что интенсивное слаживание бойцов отряда ведется ежедневно. Подготовка штурмовиков включает в себя изучение и использование рельефов местности, маскировки и растительности.
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