15 мая 2023, 13:19
Отряд добровольцев «Эспаньола» призвал к сплочению всех военнослужащих в зоне проведения СВО
Бойцы добровольческого батальона «Эспаньола», в который входят российские футбольные фанаты, призвали все отечественные структуры и военнослужащих в зоне спецоперации к сплочению. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на манифест отряда в Telegram-канале.
Члены батальонов предложили всем российским подразделениям наладить взаимодействие друг с другом и сотрудничать в вопросах высоких технологий и БПЛА.
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Представители «Эспаньолы» отметили, что именно налаженные связи между всеми структурами позволят избежать трудностей в ходе спецоперации.
Специальная военная операция РФ на Украине
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