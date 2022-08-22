Отрезали пути снабжения ВСУ. Появилось видео зачистки Соледара от националистов

Народная милиция ЛНР пресекла попытку наладить снабжение Вооруженных сил Украины в Соледаре. Видео операции показал телеканал «Звезда».

Союзные войска вошли в Соледар на территории ДНР 19 августа. Они покинули промзону и направились вглубь города. В частности, войска Народной милиции ЛНР организовали наступление с севера. Украинские военные удержали под контролем часть улиц, однако их окружили со стороны Покровского и Владимировки. Бои продолжились и на окраине, и в глубине города.

ВСУ попытались восстановить пути снабжения. Бойцы ЛНР засекли два бронетранспортера на подступах к Соледару. Артиллерия седьмой бригады сначала уничтожила точным попаданием первый БТР. Второй, увидев это, развернулся и поехал в обратном направлении, но снаряд попал и в него.

«[Освобождение Соледара даст нам преимущество в виде] господствующей высоты над дальнейшими действиями по освобождению территории. В данный момент они уже наши все. Наши войска продвигаются очень хорошими темпами», — рассказал военнослужащий с позывным Звездочет.