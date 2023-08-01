Важное 01 августа 2023, 13:52 Отразивший наступление бронегруппы ВСУ экипаж танка представили в госнаградам Минобороны: Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразившего атаку ВСУ РИА «Новости»

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Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, отразившего атаку бронегруппы украинских боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу за проявленные героизм и мужество представил к государственным наградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором танк с позывным Алеша в одиночку разгромил восемь единиц бронированной техники противника рядом с селом Новоайдаровка Запорожской области.

На опубликованных кадрах экипаж мастерски владел вооружением и полностью обездвижил противника, после чего успешно покинул поле боя.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщал, что остановившие колонну противника военнослужащие получат государственные награды республики.