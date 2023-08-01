01 августа 2023, 13:52
Отразивший наступление бронегруппы ВСУ экипаж танка представили в госнаградам
Минобороны: Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отразившего атаку ВСУ
Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, отразившего атаку бронегруппы украинских боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу за проявленные героизм и мужество представил к государственным наградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении», — сообщили в ведомстве.
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Ранее в Сети появилось видео, на котором танк с позывным Алеша в одиночку разгромил восемь единиц бронированной техники противника рядом с селом Новоайдаровка Запорожской области.
На опубликованных кадрах экипаж мастерски владел вооружением и полностью обездвижил противника, после чего успешно покинул поле боя.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщал, что остановившие колонну противника военнослужащие получат государственные награды республики.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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